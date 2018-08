Der Vorsitzende der niedersächsischen AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, Steinke, hat sich laut Presserecherchen abfällig über Hitler-Attentäter Stauffenberg geäußert.

Dieser sei ein "Verräter" und das gescheiterte Attentat ein - so wörtlich - "beschämender Versuch eines Feiglings gewesen, die eigene Haut vor dem kommenden Sieger zu retten", zitiert die Zeitung "Die Welt" aus einem Facebook-Post. Des Weiteren werde Stauffenberg darin als "Feind des Deutschen Volkes" bezeichnet. Steinke habe auf Anfrage bestätigt, den Text selbst verfasst und auf seiner privaten, nicht öffentlich einsehbaren Seite gepostet zu haben. Die niedersächsische AfD distanzierte sich demnach von dem Text. Steinkes Meinung spiegele "in all ihrer Absurdität weder die Meinung des Landesvorstandes noch der AfD insgesamt" wider.



Dem Bericht zufolge äußerten sich auch mehrere AfD-Landtagsabgeordnete in Kommentaren zu dem Eintrag ablehnend.