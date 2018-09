Die Jugendorganisation der AfD wird in zwei Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet.

In Bremen ist dies nach Angaben der Innenbehörde seit der vergangenen Woche der Fall, in Niedersachsen seit heute. Der niedersächsische Innenminister Pistorius erklärte, die Junge Alternative habe erhebliche "ideologische und personelle Überschneidungen" mit der rechtsextremen Identitären Bewegung. Der Bremer Innensenator Mäurer will sich am Nachmittag äußern.



Als Reaktion darauf gab der Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, Lohr, die Auflösung der betroffenen Verbände bekannt. Sie solle auf einem außerordentlichen Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation beschlossen werden.



Für eine Beobachtung der AfD als Ganzes besteht nach Ansicht des Bundesinnenministeriums dagegen weiter kein Anlass. Ein Sprecher sagte, die Voraussetzungen dafür lägen nicht vor.