Der Brandenburger AfD-Landeschef Kalbitz hat bekräftigt, dass die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Parteigruppierung "Flügel" aufgelöst wird.

Der Beschluss des Bundesvorstands dazu werde umgesetzt, sagte Kalbitz in Potsdam. Da der Flügel eine informelle Interessensgruppe sei, könne man aber keine Mitgliederverzeichnisse schreddern, die es nicht gebe. Also werde sich das an den Aktivitäten und Außenauftritten bemessen. Kalbitz zählt neben dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Höcke zu den prominentesten Vertretern des Netzwerks. Gemeinsam mit Höcke veröffentlichte er auf Facebook einen Brief, in dem es heißt, alle, die sich der Interessensgemeinschaft angehörig fühlten, seien aufgefordert, bis zum 30. April ihre Aktivitäten im Rahmen des "Flügels" einzustellen.