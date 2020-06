Der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion in Bandenburg, Kalbitz, hat Darstellungen zurückgewiesen, ein Rechtsextremist zu sein.

Das sei in der Sache schlicht falsch, sagte Kalbitz im Deutschlandfunk. Er habe einen Eid auf das Grundgesetz geschworen und ein demokratisches Bekenntnis abgelegt. Im Übrigen habe ihn in seiner Bundeswehrzeit der Militärische Abschirmdienst befragt und nichts beanstandet. Dies sehe er als demokratisches Gütesiegel.



Der AfD-Bundesvorstand hatte beschlossen, Kalbitz wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu aus der Partei auszuschließen. Dagegen hatte der 47-Jährige vor dem Berliner Landgericht erfolgreich geklagt. Bis zur Entscheidung des Bundesschiedsgerichts der AfD ist Kalbitz weiterhin Mitglied der Partei. Die AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg hatte ihn vor zwei Tagen erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt.