Der neue Oberbürgermeister von Pirna, Tim Lochner, steht am Rande einer Wahlparty. Er war für die AfD angetreten. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

In der sächsischen Stadt Pirna kam ihr Bewerber Lochner in der zweiten Abstimmungsrunde auf die meisten Stimmen. Der 53-Jährige ist zwar selbst parteilos, trat aber für die AfD an. Lochner erhielt laut vorläufigem Wahlergebnis rund 38 Prozent. Die CDU holte 31 Prozent, die Freien Wähler kamen auf 30 Prozent der Stimmen. In einem ersten Wahlgang hatte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreicht. Der bisherige Amtsinhaber war aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl angetreten. Vor einer Woche hatte der Verfassungsschutz den sächsischen Landesverband der AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Vor der Oberbürgermeister-Wahl in Pirna hatte die AfD in diesem Jahr bereits zwei wichtige kommunalpolitische Ämter besetzt - den Landratsposten in Sonneberg in Thüringen und den Bürgermeisterposten in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt.

