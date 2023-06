Landratswahl in Thüringen

Robert Sesselmann sitzt seit 2019 für die AfD im Thüringer Landtag. (Jacob Schröter / IMAGO )

Sesselmann kam auf 46,7 Prozent und lag damit vor dem CDU-Kandidaten Köpper, der 35,7 Prozent der Stimmen erhielt. Diese beiden gehen nun in zwei Wochen in eine Stichwahl. Zwei weitere Kandidatinnen, die von der SPD beziehungsweise Linken und Grünen unterstützt wurden, landeten weit abgeschlagen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 49 Prozent. Thüringens Ministerpräsident Ramelow von der Linken zeigte sich enttäuscht von dem seiner Meinung nach geringen Interesse an der Wahl.

Sesselmann ist seit 2019 AfD-Abgeordneter im Thüringer Landtag. Er wäre der erste Landrat seiner Partei in Deutschland. Die Thüringer AfD mit ihrem Landesparteichef Höcke wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

