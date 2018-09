Der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Kauder, hat eine stärkere Auseinandersetzung mit der AfD gefordert.

Man werde noch klarer ansprechen, wie aus der Partei Rechtsradikale unterstützt würden und dass Rechtsradikale selbst Mitglieder in der AfD seien. Diese Auseinandersetzung müsse auch im Deutschen Bundestag geschehen, sagte Kauder der "Welt am Sonntag". Forderungen der AfD, Presseverlage und Funkhäuser zu stürmen und die Mitarbeiter auf die Straße zu zerren, zeigten, dass diese Partei den Staat angreifen wolle.



Der CDU-Politiker verlangte zudem, die Finanzströme der AfD genau zu untersuchen. Es müsse herausgefunden werden, wer die AfD mit Millionen im Bundestagswahlkampf unterstützt habe, so Kauder.