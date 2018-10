SPD-Generalsekretär Klingbeil fordert die CDU auf, auf ihrem bevorstehenden Bundesparteitag einen Abgrenzungsbeschluss zur AfD zu fassen.

Er sagte der "Bild"-Zeitung, in der Union mehrten sich die Stimmen, die ein Bündnis mit der AfD nicht mehr ausschlössen. Dieser Tabubruch sei brandgefährlich. Die AfD sei in Chemnitz Hand in Hand mit gewaltbereiten Neonazis auf die Straße gegangen. Deshalb brauche es einen klaren Beschluss, der jede Zusammenarbeit mit der Partei verbiete. Als bisher prominentester CDU-Politiker hat der Fraktionsvorsitzende im sächsischen Landtag, Hartmann, ein Bündnis mit der AfD in Erwägung gezogen.