SPD-Generalsekretär Klingbeil hat die CDU aufgefordert, auf ihrem bevorstehenden Bundesparteitag einen Abgrenzungsbeschluss zur AfD zu fassen.

Er sagte der "Bild"-Zeitung, in der Union mehrten sich die Stimmen, die ein Bündnis mit der AfD nicht mehr ausschlössen. Dieser Tabubruch sei brandgefährlich. Die AfD sei in Chemnitz Hand in Hand mit gewaltbereiten Neonazis auf die Straße gegangen. Deshalb brauche es einen klaren Beschluss, der jede Zusammenarbeit mit der Partei verbiete. Hintergrund sind Äußerungen des neuen CDU-Fraktionschefs im sächsischen Landtag, Hartmann. Dieser hatte eine mögliche Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl 2019 nicht explizit ausgeschlossen.