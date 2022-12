Hessischer Landtag

Der hessische AfD-Landtagsabgeordnete Rahn verlässt seine Fraktion. (dpa-news/Thomas Frey)

Die Arbeit in der Landtagsfraktion sei von "antidemokratischem Geist und fachlicher Inkompetenz" geprägt, begründete Rahn in Wiesbaden seine Entscheidung. Der Politiker war Gründungsmitglied des Landesverbandes Hessen sowie des Kreisverbandes Frankfurt am Main und war bei der Landtagswahl 2018 AfD-Spitzenkandidat.

Bereits gestern hatte der hessische Landtagsabgeordnete Wissenbach die AfD verlassen. Beide Politiker wollen als fraktionslose Abgeordnete im Wiesbadener Landtag bleiben.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.