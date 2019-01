Die AfD hat der Bundestagsverwaltung nach den Berichten über Spendenzahlungen aus der Schweiz die Namen von Personen vorgelegt, die hinter den Zuwendungen stehen sollen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, führt die Liste demnach 14 EU-Bürger auf, von denen die meisten Deutsche seien. Spenden von Nicht-EU-Bürgern an deutsche Parteien sind illegal. Die AfD hatte im vergangenen November bestätigt, dass im Wahljahr 2017 rund 130.000 Euro von einer Schweizer Firma in mehreren Tranchen an den AfD-Kreisverband Bodensee überwiesen worden waren. Als Verwendungszweck angegeben gewesen sei das Wort "Wahlkampfspende" sowie der Name der heutigen Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Weidel. Die Schweizer Firma hatte den Berichten zufolge ursprünglich erklärt, im Auftrag eines Einzelnen gehandelt zu haben.