Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen hat den Parteiaustritt des ehemaligen Landeschefs von Sachsen-Anhalt, Poggenburg, begrüßt.

Meuthen sagte im Deutschlandfunk, der Schritt sei aufgrund der zunehmend unterschiedlichen Positionen nur folgerichtig und verständlich. Poggenburg hatte in der Zeitung "Die Welt" erklärt, er habe eine neue rechte Bewegung mit dem Namen "Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland" gegründet. Damit wolle er im Herbst bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten. Poggenburg begründete seinen Austritt aus der AfD damit, dass die Differenzen mit der Parteiführung ein unüberbrückbares Maß angenommen hätten.



Der 43-Jährige war im März nach Kritik an mehreren seiner Reden als AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzender zurückgetreten. In der vergangenen Woche sperrte ihn der Bundesvorstand für zwei Jahre von allen Ämtern. Grund waren umstrittene Äußerungen auf Twitter.