Der AfD-Vorsitzende Meuthen bemüht sich weiterhin, Distanz zu Rechtsextremisten zu demonstrieren.

Parteimitglieder mit rechtsextremer Gesinnung würden nicht geduldet, sagte er im ARD-Fernsehen. Die sehr, sehr wenigen, die entdeckt worden seien, seien alle nicht mehr in der Partei oder hätten ein laufendes Ausschlussverfahren.



Meuthen zeigte sich zuversichtlich, dass das Bundesschiedsgericht den Brandenburger Fraktionsvorsitzenden Kalbitz aus der AfD ausschließen werde. Kalbitz wird vorgeworfen, in der rechtsextremen Organisation "Heimattreue Deutsche Jugend" gewesen zu sein. In der kommenden Woche soll es dazu eine mündliche Anhörung geben.



Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft unter anderem den inzwischen offiziell aufgelösten "Flügel" der AfD als rechtsextremistisch ein.