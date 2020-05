Die AfD ist nach den Worten ihres Vorsitzenden Meuthen trotz der Kontroverse um den Ausschluss des Brandenburger Landesvorsitzenden Kalbitz nicht gespalten.

Meuthen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gebe hier zwar zwei unterschiedliche Positionen, auch in der Parteispitze. Das halte die AfD aber aus. Der Bundesvorstand hatte gestern mit sieben zu fünf Stimmen beschlossen, Kalbitz' Mitgliedschaft für nichtig zu erklären. Grund sind verschwiegene Mitgliedschaften des Politikers in der Partei "Die Republikaner" in den 90er-Jahren und in der rechtsextremen, mittlerweile verbotenen "Heimattreuen Deutschen Jugend".



Meuthen betonte, er gehe davon aus, dass die Entscheidung des Vorstands rechtlich Bestand haben werde. In dieser Frage sei er zuversichtlich, weil man substanzielle Gründe geltend gemacht habe. Dagegen hatte Fraktionschefin Weidel das Verfahren als juristisch angreifbar eingestuft. Auch Fraktionschef Gauland nannte den Beschluss falsch und gefährlich. Auch andere AfD-Mitglieder zeigten sich solidarisch mit Kalbitz. So schrieb seine Stellvertreterin in beiden Ämtern, Bessin, auf Facebook: "Wir stehen zu unserem Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz". Der politische Gegner stehe draußen.

Kalbitz geht gegen Ausschluss vor

Kalbitz selbst spricht von einer "politischen Fehlentscheidung" und erklärte, er werde "alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen", um den Beschluss anzufechten. Ob er formell weiterhin Chef der brandenburgischen AfD und deren Landtagsfraktion ist, war zunächst unklar.



Kalbitz war neben dem thüringischen AfD-Chef Höcke einer der prominentesten Vertreter des sogenannten rechtsnationalen "Flügels" der Partei. Der Verfassungsschutz hatte den "Flügel" im März als rechtsextrem eingestuft und angekündigt, die Gruppe zu beobachten. Daraufhin gaben dessen Vertreter die Auflösung des "Flügels" bekannt. Der AfD-Bundesvorstand strebt nun nach eigenen Angaben eine Abstoßung der Rechtsnationalisten aus den eigenen Reihen an.



Parteichef Meuthen nannte die Vorwürfe des Verfassungsschutzes im DLF "an den Haaren herbeigezogen". Die AfD habe keine rechtsextremen Bezüge. Darüber hinaus gebe es für die Partei keinen Anlass, gegen Höcke vorzugehen. Der thüringische AfD-Chef sei - im Gegensatz zu Kalbitz - Landespolitiker. Aus Meuthens Sicht ergeben sich daraus keine Konsequenzen für die Bundes-AfD: "Wenn Sie in einer Partei von 35.000 Leuten der Auffassung sind, dass da einer gegebenenfalls rechtsextreme Positionen hat, dann ist das kein Anlass, eine Partei im Ganzen zu beobachten."