Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen plädiert für eine Ausgrenzung von Rechtsextremisten in der Partei.

Wer meine, rechtsextreme Positionen vertreten zu müssen, der habe bei der AfD nichts verloren, sagte Meuthen im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Wörtlich fügte er hinzu: "Da machen wir klare Kante." Meuthen äußerte die Erwartung, dass der sogenannte "Flügel" um den Thüringer Landesvorsitzenden Höcke bei den Vorstandswahlen Ende November keine Mehrheit erhält.



Seine eigene Position sieht Meuthen nicht gefährdet, obwohl er von seinem Ortsverband nicht für den Parteitag nominiert wurde. Er habe am Tag danach eine Solidarisierung aus der Gesamtpartei erfahren, erklärte der AfD-Vorsitzende. Es gehe um vier Delegiertenstimmen und einen kleinen Aufstand in einem Kreisverband.



Sie können das gesamte Interview der Woche am Sonntag um 11.05 Uhr im Deutschlandfunk hören.