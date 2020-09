Das letzte Gründungsmitglied der AfD, Adam, verlässt zum Jahreswechsel die Partei.

Der ehemalige FAZ-Journalist sagte zur Begründung, er sehe keine Zukunft mehr für die AfD als bürgerlich-konservative Kraft. Adam warf dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Gauland, vor, er habe sich immer schützend vor - so wörtlich - Rechtsausleger wie den ehemaligen AfD-Landesvorsitzenden in Brandenburg, Kalbitz, oder den Thüringer Parteivorsitzenden Höcke gestellt. Damit habe er dazu beigetragen, dass der Einfluss des Rechtsaußen-Flügels in der Partei ständig gewachsen sei.



Der AfD-Fraktionsvorstand hatte gestern seinen früheren Pressesprecher Lüth nach Berichten über menschenverachtende Äußerungen über Migranten fristlos entlassen.

