Die Fraktionsvorsitzende der AfD, Weidel, hat die Spenden aus der Schweiz offenbar für Anwaltskosten und den Internetwahlkampf der Partei verwendet.

Dies bestätigte Fraktionssprecher Lüth der Nachrichtenagentur AFP. Demnach richtete ein Kölner Medienanwalt seine Rechnungen an die Bundesgeschäftsstelle der AfD. Von dort seien sie an den Kreisverband Bodensee weitergeleitet worden, der sie auch beglichen habe. Der Kreisverband war Empfänger der Großspende von 130.000 Euro aus der Schweiz.



Die AfD zahlte das Geld Monate später zurück. Ihr droht nun eine Strafe durch die Bundestagsverwaltung, da die Annahme von Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland nur in sehr geringem Umfang erlaubt ist.



Die langjährige SPD-Schatzmeisterin Hendricks warf der AfD Fehler und mangelnde Sorgfalt vor. Das Parteiengesetz gelte auch für diejenigen, die noch nicht so lange etabliert seien, sagte sie im Deutschlandfunk. AfD-Fraktionschefin Weidel hätte dafür sorgen müssen, dass die Zuwendung gemeldet wird. Es gebe formale Kriterien, die eingehalten werden müssten. Hendricks wies zudem darauf hin, dass die Parteien ihre Politik kaum wegen Spenden ändern würden.



Bundestagsvizepräsident Kubicki (FDP) erklärte, sollte sich ein Verstoß gegen das Parteiengesetz herausstellen, müsste AfD-Fraktionschefin Weidel zurücktreten.