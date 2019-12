Der Mitbegründer der AfD, der Publizist Konrad Adam, hat seiner Partei ein gestörtes Verhältnis zum Klima vorgeworfen.

Adam schreibt in einem Meinungsbeitrag für die "Welt", Parteileute wie Fraktionschef Gauland verleugneten ihre konservativen Instinkte gerade dort, wo sie sich am überzeugendsten hätten offenbaren können, beim Schutz der Natur. Weiter heißt es, die AfD habe sich zu einer absurden Anti-Klima-Partei stilisiert, die - Zitat - "den Kampf gegen Öko-Wahn und Treibhaus-Hysterie zum Inhalt ihrer Werbefeldzüge macht, seitdem ihre beiden alten Renner, die Währungs- und die Flüchtlingspolitik, lahm geworden sind." - Der heutige Ehrenvorsitzende der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung betont, man brauche keine Partei, welche die eine Phrase mit der anderen beantworte. Vielmehr brauche es Lösungen, die besser seien, als das, was die Bundesregierung bisher zustande gebracht habe.