Die niederländische Stiftung "Identität Europa" hat zwei Großspenden an die AfD in den Jahren 2016 und 2018 bestätigt.

Im Februar 2016 seien 49.000 Euro und im vergangenen Februar 150.000 Euro an die Partei gezahlt worden, teilte die Stiftung mit. Die 49.000 Euro habe man bereits eine Woche später wiedererhalten, die 150.000 Euro seien im letzten Mai zurückgezahlt worden.



Den Angaben zufolge ging die kleinere Summe an die AfD in Nordrhein-Westfalen und die größere an den Kreisverband Bodensee. Wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Parteiengesetz hat die Staatsanwaltschaft Konstanz Vorermittlungen eingeleitet.