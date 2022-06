Verfassungsschutz

Die AfD in Niedersachsen wird jetzt als Verdachtsobjekt eingestuft (imago images/Christian Ohde)

Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht für 2021 hervor, den Landes-Innenminister Pistorius in Hannover vorgelegte. Bislang war in Niedersachsen lediglich die Jugendorganisation der AfD als Verdachtsobjekt eingestuft worden, nicht aber die ganze Partei. Aus dem Bericht geht hervor, dass ehemalige Angehörige des sogenannten Flügels der Partei mit ihrem Gedankengut und ihren Zielsetzungen in die Parteistrukturen der AfD eingesickert seien. Darüber hinaus gebe es Kontakte, Bezüge und Verbindungen zu rechtsextremistischen Organisationen und Protagonisten.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.