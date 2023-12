AfD-Logo: Die Partei hat in Sachsen-Anhalt keinen Anspruch auf einen Platz im parlamentarischen Kontrollgremium. (dpa / Carsten Koall)

Das entschied das Landesverfassungsgericht in Dessau. Demnach verletzt die Verkleinerung des Gremiums von fünf auf vier Mitglieder die AfD-Landtagsfraktion nicht in ihrem Recht auf Chancengleichheit. Die Mitwirkung in parlamentarischen Ausschüssen und Gremien müsse zwar grundsätzlich spiegelbildlich sein. Das bedeute, dass dort die Stärke der im Parlament vertretenen Fraktionen möglichst getreu abgebildet werden müsse. In einigen Fällen sei eine Abweichung von diesem Grundsatz allerdings gerechtfertigt, so auch in diesem. So könnten Gründe des Geheimschutzes eine andere Zusammensetzung rechtfertigen, hieß es.

In Sachsen-Anhalt hatte der Verfassungsschutz den AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.