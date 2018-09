Nach den Vorfällen in Chemnitz hat die AfD allen Parteimitgliedern empfohlen, sich von Kundgebungen mit fragwürdigen Teilnehmern fernzuhalten.

Nach Informationen der Deutsche Presse-Agentur fasste der Bundesvorstand einen entsprechenden Beschluss. Danach sollen Parteimitglieder nur an solchen Demonstrationen teilzunehmen, die ausschließlich von der AfD angemeldet und organisiert worden seien. - In Chemnitz hatte die AfD einen sogenannten Trauermarsch organisiert. Daran beteiligten sich auch Vertreter des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses aus Dresden sowie Angehörige der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz.



In der sächsischen Stadt gingen gestern rund 3.500 Menschen

bei einer Kundgebung der rechtspopulistischen Bewegung "Pro Chemnitz" auf die Straße. Die Demonstration verlief laut Polizei weitgehend friedlich. 18 Strafanzeigen wurden gestellt, unter anderem wegen Zeigen des Hilter-Grußes.