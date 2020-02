Die AfD-Führung hat die Parteifunktionäre nach der Wahl in Hamburg aufgerufen, künftig auf eine drastische Wortwahl zu verzichten.

Der Bundesvorsitzende Chrupalla sagte, die AfD-Mitglieder müssten sich fragen, warum es der politische Gegner so einfach habe, die Partei in die rechtsradikale Ecke zu stellen. Er wolle in der AfD einen Prozess der Selbstreflexion anstoßen. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Gauland sagte, alle Parteien müssten verbal abrüsten. Auch die AfD habe sich manchmal in der Wortwahl vergriffen. Der Hamburger AfD-Spitzenkandidat Nockemann meinte, man wolle in Zukunft auf drastische Rhetorik verzichten, die der politische Gegner gegen die Partei instrumentalisieren könne.



Bereits gestern hatten Chrupalla und der Kovorsitzende Meuthen die Mitglieder in einem Schreiben aufgerufen, sich nicht rassistisch oder verächtlich über Ausländer und fremde Kulturen zu äußern.