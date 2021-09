Die Vereinigung "Juden in der AfD" kritisiert einen Aufruf von jüdischen Organisationen, der AfD bei der Bundestagswahl keine Stimme zu geben.

Der Vorsitzende der Vereinigung, Abramovych, begründete die Kritik damit, dass die Basis in jüdischen Gemeinden völlig anders denke. Die meisten hielten linken und muslimischen Antisemitismus für weitaus gefährlicher als den Missbrauch des gelben Sterns bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Dieser sei zwar geschmacklos, aber nur vereinzelt zu beobachten. Die Vereinigung "Juden in der AfD" wurde vor drei Jahren parteiintern aus 24 Mitgliedern gebildet.



Mehr als 60 jüdische Organisationen - unter ihnen auch der Zentralrat der Juden - hatten gestern in einem gemeinsamen Appell davor gewarnt, die AfD zu wählen. Diese sei eine Gefahr für Deutschland.

