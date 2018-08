Die AfD-Spitze hat sich von abfälligen Äußerungen des Vorsitzenden der niedersächsischen Partei-Jugend, Steinke, über den Hitler-Attentäter von Stauffenberg distanziert.

Parteichef Meuthen erklärte, die Äußerungen seien komplett inakzeptabel, offenbarten ein absurdes Geschichstverständnis und hätten in der AfD absolut nichts zu suchen. Der Vorstand werde sich zu Beginn der kommenden Woche damit befassen. Bundestagsfraktionschef Gauland wird von einem Sprecher mit den Worten zitiert, Steinkes Äußerung auf Facebook sei -Zitat- "bodenloser Schwachsinn", Stauffenberg sei ein Held der deutschen Geschichte.



Steinke hatte Stauffenberg in einem nicht öffentlichen Facebook-Eintrag unter anderem als "Verräter" und "Feind des Deutschen Volkes" bezeichnet. Das gescheiterte Attentat auf Hitler sei der beschämende Versuch eines Feiglings gewesen -Zitat-, "die eigene Haut vor dem kommenden Sieger zu retten". 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Stauffenberg versucht, Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten. Deutschland gedenkt der Widerstandsgruppe jedes Jahr am 20. Juli .