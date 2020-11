Der Antrag auf eine Missbilligung der Äußerungen des AfD-Vorsitzenden Meuthen in seiner Eröffnungsrede ist gescheitert.

Bei dem Parteitag in Kalkar stimmten gut 53 Prozent der anwesenden Delegierten dagegen, sich damit zu befassen. Der Antrag war vom AfD-Kreisvorstand Freiburg gestellt worden, der die Äußerungen Meuthens als spalterisch einstuft. Der Abstimmung ging eine heftige Debatte voraus. So warf die Delegierte Bessin dem Ko-Vorsitzenden vor, die Bühne in seiner Rede missbraucht zu haben. Der AfD-Politiker Högel warnte dagegen vor einem Wählerverlust, wenn man die Kritik Meuthens nicht ernst nehme.



Meuthen hatte seine Partei davor gewarnt, mit einem immer agressiveren Auftreten Wähler zu verschrecken. So wandte er sich gegen den Begriff einer "Corona-Diktatur", den unter anderen Fraktionschef Gauland verwendet hat.



Zum Abschluss des Treffens beraten die Delegierten der AfD heute vor allem über Organisationsfragen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.