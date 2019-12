Die neu gewählten Vorsitzenden der AfD, Chrupalla und Meuthen, haben ihre Partei dazu aufgerufen, sich für die Übernahme von Regierungsverantwortung bereitzumachen.

Chrupalla sagte am letzten Tag des AfD-Parteitags in Braunschweig, er erwarte, dass seine Partei in den kommenden Jahren zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft werde. Mit Blick auf die Große Koalition bezeichnete der sächsische AfD-Politiker Deutschland als "zerrissenes und zerrüttetes Land", dessen Wirtschaft von der Regierung zerstört werde.

Regierungsbeteiligung zunächst auf kommunaler Ebene

Eine künftige Regierungsbeteiligung der AfD hält Chrupalla für wahrscheinlich - wenn auch nicht bald und zunächst auf kommunaler Ebene. Solange die CDU an ihrer Politik festhalte und sich immer weiter den Linken und den Grünen nähere, werde die AfD weiter wachsen, sagte er im Interview mit der ARD. Der wiedergewählte Ko-Vorsitzende Meuthen warnte in seiner Rede vor den Grünen. Es handele sich um "Deutschland-Hasser", die niemals führende Kraft werden dürften.



Der brandenburgische AfD-Vorsitzende Kalbitz rief seine Partei auf, in Westdeutschland stärker zu werden. Man brauche den Zuwachs im Westen, um als Volkspartei auf Bundesebene breit aufgestellt zu sein. Kalbitz wurde auf dem Parteitag als Beisitzer im Bundesvorstand bestätigt. Er bekannte sich zur AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Chrupalla: "Der Flügel ist eine Strömung wie in anderen Parteien auch"

Im Interview mit der ARD warf Chrupalla dem Verfassungsschutz vor, politisch motiviert zu handeln. Die Behörde werde "hauptsächlich dazu genutzt, um die größte Oppositionspartei zu beschädigen und anzugreifen". Chrupalla betonte, er halte den rechtsnationalen "Flügel" für "eine Strömung wie in anderen Parteien auch". So sei die Werteunion in der CDU rechts verortet, ebenso wie der Seeheimer Kreis in der SPD. "Wir werden alle Strömungen in unserer Partei mitnehmen."



In seiner Vorstellungsrede hatte Chrupalla auch gesagt, die bürgerliche Mitte erreiche man nur mit Vernunft - dazu brauche es keine drastische Sprache. Man müsse allerdings die Probleme in diesem Land ansprechen dürfen - auch mit drastischen Worten wie "Messerintegration".