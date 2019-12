Die AfD hat zum Abschluss ihres Parteitags in Braunschweig eine Resolution zur Atomkraft beschlossen.

Die Delegierten stimmten dafür, dass die Kernenergie weiter erforscht werden sollte. Zuvor hatten der neue Bundesvorsitzende der AfD, Chrupalla, und sein wiedergewählter Ko-Vorsitzender Meuthen die Partei dazu aufgerufen, sich für die Übernahme von Regierungsverantwortung bereitzumachen.



Chrupalla sagte, er erwarte, dass seine Partei in den kommenden Jahren zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft werde. Mit Blick auf die Große Koalition bezeichnete der sächsische AfD-Politiker Deutschland als "zerrissenes und zerrüttetes Land", dessen Wirtschaft von der Regierung zerstört werde. Meuthen warnte in seiner Rede vor den Grünen. Es handele sich um "Deutschland-Hasser", die niemals führende Kraft werden dürften.



Der brandenburgische AfD-Vorsitzende Kalbitz rief seine Partei auf, in Westdeutschland stärker zu werden. Man brauche den Zuwachs im Westen, um als Volkspartei auf Bundesebene breit aufgestellt zu sein. Kalbitz wurde auf dem Parteitag als Beisitzer im Bundesvorstand bestätigt. Er bekannte sich zur AfD-Jugendorganisation Junge Alternative, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.