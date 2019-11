Die AfD hat den sächsischen Bundestagsabgeordneten Chrupalla zum zweiten Parteivorsitzenden neben Jörg Meuthen gewählt.

Meuthen erhielt auf dem Bundesparteitag in Braunschweig rund 69 Prozent der Stimmen. In seiner Rede betonte er, er stehe für eine Rechtsaußenpartei nicht zur Verfügung. Gegen Meuthen waren die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Höchst und der umstrittene baden-württembergische Landtagsabgeordnete Gedeon angetreten. Bei dessen Bewerbungsrede verließen zahlreiche Delegierte den Saal oder drehten ihm den Rücken zu.



Chrupalla erhielt bei der Stichwahl gegen seinen Herausforderer Curio 54 Prozent der Stimmen. Chrupalla sagte, der Osten fordere zurecht eine starke Stimme im Bundesvorstand. Er wurde vom ehemaligen Vorsitzenden Gauland unterstützt. Gauland hatte die AfD zum Auftakt des Parteitages dazu aufgerufen, ihren Kurs als Anwalt des Volkes und der kleinen Leute konsequent fortzusetzen und Regierungsfähigkeit zu entwickeln. Er betonte, die AfD habe das Land verändert. Er sehe ihre Zukunft nicht in einer Anpassung an eine - Zitat - "verrottete CDU".



Mehr als 20.000 Menschen demonstrierten nach Polizeiangaben in Braunschweig weitgehend friedlich gegen die AfD.