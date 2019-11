Die AfD hat auf ihrem Bundesparteitag in Braunschweig ihre Führung neu gewählt.

Der Parteivorsitzende Meuthen wurde in seinem Amt bestätigt. Neuer Ko-Vorsitzender ist der sächsische Bundestagsabgeordnete Chrupalla. Der bisherige Parteichef Gauland war nicht mehr angetreten. Chrupalla sagte, der Osten fordere zurecht eine starke Stimme im Bundesvorstand. Meuthen kündigte in seiner Bewerbungsrede an, die AfD regierungswillig und -fähig zu machen.



Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden die Fraktionsvorsitzende Weidel sowie die Bundestagsabgeordneten Brandner und von Storch gewählt.



Mehr als 20.000 Menschen demonstrierten nach Polizeiangaben in Braunschweig weitgehend friedlich gegen die AfD.