Die AfD fordert die Abschaffung des Europaparlaments. Das Parlament mit seinen "derzeit privilegierten 751 Abgeordneten" sei undemokratisch, heißt es in einem Antrag, den die Delegierten des Parteitags im sächsischen Riesa beschlossen.

Außerdem sprachen sie sich dafür aus, dass Deutschland aus der Europäischen Union austritt, falls sich die Staatengemeinschaft nicht grundlegend verändert. Die Versammlung will im Laufe des Tages das Programm der AfD für die Europawahl im Mai verabschieden.



Der AfD-Vorsitzende Gauland hatte in seiner Rede vor Forderungen nach einem deutschen EU-Austritt gewarnt. Wer mit diesem Gedanken spiele, müsse sich fragen lassen, ob er nicht einer Utopie anhänge. Zwar habe er Verständnis dafür, das viele den Apparat in Brüssel und Straßburg loswerden wollten, doch wären die Folgen unberechenbar. Die EU müsse nicht abgeschafft werden, sondern auf ihren sinnvollen Kern zurückgeführt werden, meinte Gauland.