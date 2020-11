In Kalkar in Nordrhein-Westfalen beginnt heute der zweitägige Bundesparteitag der AfD.

Anders als bei vielen anderen Parteien findet er nicht digital, sondern als Präsenzveranstaltung mit rund 600 Delegierten statt. Parteichef Meuthen hat die strikte Einhaltung der Hygieneauflagen zugesagt. Nach einer gestrigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster müssen die Abgeordneten auch an ihren Sitzplätzen eine Maske tragen.



Die Delegierten wollen unter anderem das erste Rentenkonzept der 2013 gegründeten Partei beschließen. Der Leitantrag des Bundesvorstands sieht vor, dass der Renteneintritt flexibel gestaltet werden soll. Außerdem soll der Großteil der künftigen Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden.



Der Parteitag will auch den Beisitzer-Posten im Bundesvorstand neu besetzen. Dem bisherigen Amtsinhaber Kalbitz war auf Betreiben Meuthen die AfD-Mitgliedschaft aberkannt worden. Es wird erwartet, dass der formal aufgelöste rechtsextreme "Flügel" um Björn Höcke die Veranstaltung zu Attacken gegen Meuthen nutzt.



Der AfD-Parteitag stößt auf breiten politischen Protest. Das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" hat in Kalkar eine Demonstration mit 1.000 Teilnehmern angemeldet, bei der Vertreter fast aller Bundestagsparteien reden sollen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.