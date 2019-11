Der Afd-Vorsitzende Gauland hat seine Partei aufgerufen, ihren Weg fortzusetzen.

Die AfD habe das Land verändert und den Menschen eine Stimme gegeben, die sich kaum trauten, der Auflösung des Nationalstaats durch die Willkommenskultur von Bundeskanzlerin Merkel zu widersprechen, sagte Gauland auf dem Bundesparteitag in Braunschweig. Sie müsse ihren Kurs als Anwalt des Volkes und der kleinen Leute konsequent fortsetzen und Regierungsfähigkeit entwickeln. Gauland betonte, er sehe die Zukunft seiner Partei nicht in einer Anpassung an eine - Zitat - "verrottete CDU". Zugleich bestätigte er, dass er sich aus Altersgründen aus der Vorstandsarbeit zurückziehen und so einen Generationenwechsel ermöglichen wolle. Für den AfD-Vorstand gibt es zahlreiche Bewerbungen: Parteichef Meuthen stellt sich zur Wiederwahl, Gauland hat den sächsischen Bundestagsabgeordneten Chrupalla empfohlen.



Die Polizei hat die Halle, in der die AfD tagt, weiträumig abgesperrt und ist mit mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Hunderte Demonstranten hatten sich schon heute früh zu einer Kundgebung vor der Halle versammelt, am Mittag zogen sie durch die Braunschweiger Innenstadt.