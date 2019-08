Wenn die AfD Ende November ihren Bundesparteitag in der Volkswagen-Halle in Braunschweig ausrichtet, soll der Name des Konzerns an der Fassade abgedeckt werden.

Ein Sprecher des Konzerns bestätigte, dass man den Betreiber der Veranstaltungshalle auffordern wolle, den Namenszug unkenntlich zu machen. Man komme damit einem Wunsch des Betriebsrates nach. Die "Braunschweiger Zeitung" zitierte einen Sprecher des Gremiums mit den Worten, der Betriebsrat verurteile die völkisch-nationalistischen Positionen der AfD. Die Gewerkschaft Verdi erklärte, die Außenwirkung für die Volkswagen AG sei verheerend, wenn die AfD in der nach dem Konzern benannten Halle ihren Parteitag abhalte. VW ist nicht Eigentümerin der Halle. Für die Vermietung ist eine Betreibergesellschaft zuständig.