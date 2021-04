Der Co-Vorsitzende der AfD, Meuthen, hat den Bundesparteitag mit scharfen Attacken auf die übrigen Parteien eröffnet.

Er griff in seiner Eröffnungsrede der zweitägigen Präsenz-Veranstaltung in Dresden vor allem Bundeskanzlerin Merkel und die Union, aber auch die Grünen an. Das Land werde seit 16 Jahren von einer Kanzlerin und Parteien regiert, die die "Normalität" in Deutschland Schritt für Schritt zerstört hätten, sagte Meuthen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie erklärte er, die AfD wolle zeigen, dass es "Verbotsorgien, Einsperren und Lockdown-Wahnsinn" nicht brauche, wenn man den Menschen vertraue. Meuthen verwies zudem auf den Wahlkampfslogan der AfD. Dieser lautet "Deutschland. Aber normal". Die AfD sei in einer verrückt gewordenen politischen Landschaft die einzige Kraft, die Normalität anstrebe.



Die rund 600 Delegierten wollen in der Dresdner Messehalle das Programm für die Bundestagswahl im September verabschieden. Ein Entwurf sieht unter anderem eine Rückkehr zur Wehrpflicht und zu Grenzkontrollen sowie ein Verbot von Minaretten vor. Über die Frage der Spitzenkandidaten will die AfD dagegen erst zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.