In Braunschweig hat der Parteitag der AfD begonnen.

Auf dem zweitägigen Treffen wird unter anderem ein neuer Vorstand gewählt. Parteichef Meuthen stellt sich zur Wiederwahl, sein Ko-Vorsitzender Gauland spricht sich für den sächsischen Bundestagsabgeordneten Chrupalla als seinen Nachfolger aus. Außerdem treten zwei weitere Kandidaten an. Gauland sagte in seiner Eröffnungsrede, er wolle sich aus Altersgründen aus der Vorstandsarbeit zurückziehen und so einen Generationenwechsel ermöglichen. Sollte es jedoch eine Pattsituation geben, schließe er eine neuerliche eigene Kandidatur nicht aus.



Vor dem Beginn des Parteitags hatten Demonstranten wichtige Zufahrtstraßen blockiert. Im Laufe des Tages soll es weitere Kundgebungen gegen die rechtsgerichtete Partei geben.