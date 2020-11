Auf dem AfD-Bundesparteitag hat der Vorsitzende Meuthen die Delegierten aufgefordert, sich klar von Provokateuren in den eigenen Reihen zu distanzieren. Die Partei werde scheitern, wenn sie immer aggressiver und enthemmter auftrete, sagte Meuthen in seiner Rede im nordrhein-westfälischen Kalkar.

Auch der Vorfall in der vergangenen Wochen im Bundestag, als AfD-Abgeordnete Störer ins Parlamentsgebäude gelassen hätten, wirke abschreckend auf viele Wähler. Zudem warnte Meuthen die Parteimitglieder davor, die Politik der Bundesregierung eine "Corona-Diktatur" zu nennen.



AfD-Fraktionschef Gauland, der diesen Begriff im Bundestag verwendet hatte, bezeichnete die Rede von Meuthen als "spalterisch" und "verfehlt". Einen solchen Versuch der Zensur mit dem Ziel, dem Verfassungsschutz zu gefallen, könne er nicht verstehen, sagte Gauland dem Fernsehsender Phoenix. Auch der Co-Vorsitzende Chrupalla kritisierte in seiner Rede die Corona-Politik der Regierung. Sie betreibe – Zitat – "reine Konkurspolitik" und vernichte dadurch viele Existenzen. Er verteidigte außerdem die Entscheidung, trotz der Infektionslage einen Parteitag mit 600 Delegierten abzuhalten. Man wolle nicht, dass das Virus die vitalen Kräfte der Demokratie befalle.



Für den Parteitag gelten strenge Hygienevorschriften. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte entschieden, dass die Delegierten auch an ihren Sitzplätzen einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen. Vor dem Veranstaltungsgelände bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Dort demonstrieren zur Stunde rund 450 Menschen.



Kalkars Bürgermeisterin Schulz äußerte Zweifel an der Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Im Deutschlandfunk sagte sie, sollten sich einzelne Delegierte nicht an die Regeln halten, würden sie darauf zweimal angesprochen und wenn nötig des Saales verwiesen. Das Ordnungsamt von Kalkar sei vor Ort und werde die Maßnahmen kontrollieren.

