Der AfD-Vorsitzende Meuthen hat die Entscheidung verteidigt, den Parteitag an diesem Wochenende trotz der Corona-Pandemie analog und nicht digital durchzuführen.

Meuthen sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), man könne in Präsenz Dinge ganz anders diskutieren und besser miteinander arbeiten. Dabei werde man alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und die Vorschriften diszipliniert einhalten. So gebe es etwa ein durchdachtes Durchlüftungskonzept. Außerdem würden Abstandsgebote eingehalten und es werde überall eine Maskenpflicht gelten, nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss auch am Platz.



Der AfD-Parteitag findet am Wochenende mit etwa 600 Delegierten in Kalkar in Nordrhein-Westfalen statt. Dabei soll es vor allem um die Renten- und Sozialpolitik gehen. Außerdem ist die Nachwahl von zwei Vorstandsmitgliedern geplant. Für Samstag ist eine größere Gegenveranstaltung vor dem Veranstaltungsgelände angemeldet. Die zuständige Polizei Kleve kündigte an, mehrere hundert Beamte einzusetzen.

