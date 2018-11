Der AfD-Vorsitzende Meuthen ist zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Europawahl im nächsten Jahr gewählt worden.

Beim Parteitag in Magdeburg erhielt der 57-Jährige gestern Abend rund 90 Prozent der Stimmen. In seiner Rede sagte er, die AfD werde die Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament entscheidend ändern. Meuthen sitzt aktuell als einziger AfD-Abgeordneter im Europaparlament. Ursprünglich waren es mal sieben AfD-Parlamentarier - sechs gehören inzwischen nicht mehr der Partei an.



Der Parteitag wird heute mit der Abstimmung über weitere Kandidaten für die Europawahl fortgesetzt.