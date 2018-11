Nach einem tätlichen Angriff am Rande des AfD-Europaparteitags in Magdeburg ermittelt die Polizei.

Eine Sprecherin schloss einen politischen Hintergrund nicht aus. In der Stadt hatte eine Gruppe von Vermummten am Freitagabend einen Taxifahrer und seine vier Gäste mit Baseballschlägern bedroht und auf das Taxi eingeschlagen. Die Angreifer sollen zuvor eine der Personen gefragt haben, ob sie AfD-Mitglied sei, und sie getreten haben.



Auf dem Parteitag wählten die AfD-Delegierten heute weitere Kandidaten für die Europawahl im kommenden Mai. Dabei handelt es sich durchweg um europakritische Politiker. Am Freitag war der AfD-Bundesvorsitze Meuthen zum Spitzenkandidat gewählt worden.