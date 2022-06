Tino Chrupalla und Alice Weidel. (picture alliance/dpa/Revierfoto)

Zuvor hatte das neugewählte Führungsduo Chrupalla und Weidel eine Abstimmungsniederlage hinnehmen müssen. Es ging um eine Resolution zur Europapolitik, die unter anderem vom thüringischen Landesvorsitzenden Höcke unterstützt, von Chrupalla und Weidel in der vorliegenden Form aber abgelehnt wurde. In der Resolution ist unter anderem vom "Ukraine-Konflikt" statt von einem Krieg die Rede. Die beiden Vorsitzenden beantragten, den Text zu überarbeiten. Dafür erhielten sie in einer Abstimmung aber keine Mehrheit. Der Bundestagsabgeordnete Gottschalk kritisiert daraufhin, die neue Doppelspitze werde bereits einen Tag nach ihrer Wahl demontiert.

Chrupalla war gestern im Amt des Vorsitzenden bestätigt worden; Weidel wurde zur neuen Ko-Vorsitzenden gewählt. Die beiden führen auch die AfD-Bundestagfraktion an. In seiner Parteitags-Eröffnungsrede hatte Chupalla die Mitglieder zu mehr Zusammenhalt aufgerufen.

Vor dem Abbruch entschieden die Delegierten am dritten und letzten Tag des Treffens unter anderem, die Gewerkschaft "Zentrum" von der Unvereinbarkeitsliste der Partei zu streichen. Auf ihr führt die AfD Organisationen und Vereine, deren Mitgliedern ein Beitritt zur Partei verwehrt wird. Delegierte hatten argumentiert, "Zentrum" sei die einzige Arbeitnehmervertretung, die mit der AfD wenigstens rede. Die Gewerkschaft gilt als rechtsgerichtet; der thüringische Verfassungschutz hat vor ihr gewarnt.

