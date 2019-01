Auf dem AfD-Parteitag im sächsischen Riesa zur Europawahl gestaltet sich die Kür der Kandidaten weiterhin zäh.

Am zweiten Tag benötigten die Delegierten mehrere Stunden, um einen einzigen Listenplatz zu besetzen. Erst in einer dritten Stichwahl setzte sich ein Bewerber aus Nordrhein-Westfalen durch. Die Abstimmungen über diesen Listenplatz hatten bereits gestern begonnen. Wegen der Verzögerungen wandte sich der Bundesvorsitzende Meuthen an die Delegierten. Er äußerte die Sorge, dass die Zeit für die Verabschiedung des AfD-Europawahlprogramms nicht ausreichen könnte.



Am Rande des Parteitags demonstrierten rund 1.000 Menschen gegen die AfD. Sie zogen in einem Protestzug durch die Stadt zum Veranstaltungsort.