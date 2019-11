AfD-Bundessprecher Gauland behält sich eine erneute Kandidatur für den Vorsitz seiner Partei weiterhin vor.

Wenn es auf dem Parteitag am Wochenende in Braunschweig eine Pattsituation gebe, könne es zu einer neuen Herausforderung für ihn kommen, sagte Gauland im Deutschlandfunk. Mehrere Kandidaten wollen zur Wahl antreten: der aktuelle Co-Vorsitzende Meuthen, der sächsische Bundestagsabgeordnete Chrupalla, der Parlamentarier aus Berlin, Curio, und der der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Gedeon. Dieser steht wegen Antisemitismusvorwürfen auch parteiintern in der Kritik. Ein gegen ihn angestrengtes Parteiausschlussverfahren war jedoch gescheitert.