Der frühere Vorsitzende der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt, Poggenburg, ist aus seiner Fraktion ausgetreten.

Er kam damit einem angekündigten Ausschluss durch die anderen Abgeordneten der Partei zuvor. Poggenburg war bereits nach inhaltlichen Auseinanderstzungen mit Vertretern aus seinem Landesverband sowie der Bundespartei der AfD ausgetreten. Inzwischen gründete er eine neue rechtsgerichtete Partei unter dem Namen "Aufbruch deutscher Patrioten", mit der er in diesem Jahr bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten will.