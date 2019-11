Die CSU fordert den AfD-Politiker Brandner auf, sein Amt als Vorsitzender des Rechtsausschusses des Bundestages aufzugeben.

Der innen- und rechtspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Ullrich, sagte dem "Handelsblatt", die jüngsten Äußerungen Brandners zum Bundesverdienstkreuz für den Sänger Udo Lindenberg seien unverschämt und seiner Position schlicht unwürdig. Brandner hatte in einem Beitrag auf Twitter die Verleihung der Auszeichnung an Lindenberg als "Judaslohn" bezeichnet. Kritik kam auch von SPD, Grünen und FDP, die schon vorher Brandners Rücktritt gefordert hatten.



Der AfD-Politiker Brandner hatte bereits Mitte Oktober für Empörung gesorgt. Er hatte im Internet Zustimmung für eine Twitter-Nachricht zum Terrorangriff von Halle geäußert. Darin war zu lesen, dass Politiker vor Synagogen "lungerten". Außerdem wurde zwischen deutschen Opfern und solchen in Moscheen und Synagogen unterschieden.