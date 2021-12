Der brandenburgische AfD-Politiker Hannes Gnauck wurde in den Verteidigungsausschuss gewählt. (dpa-picture-allaiance)

Es handelt sich um einen ehemaligen Soldaten, der vom Militärischen Abschirmdienst als Extremist eingestuft ist. Gnauck soll auch die Jugendorganisation "Junge Alternative" in Brandenburg vertreten haben, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Dem Verteidigungsausschuss obliegt die parlamentarische Kontrolle des Verteidigungsministeriums und der Bundesswehr. Seine Mitglieder sind teils auch mit geheimen Themen befasst.

Noch unklar ist, wen die AfD als Vorsitzenden des Bundestagsinnenausschusses benennen will. Darüber soll nach Angaben der Fraktion am Dienstag entschieden werden. Kritik an der Besetzung des Postens durch einen AfD-Politiker kam unter anderem von der Gewerkschaft der Polizei. Auch Abgeordnete der CSU und der Linken kritisierten die übrigen Parteien, dass sie dies nicht verhindert hätten.

