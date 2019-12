In Hessen wollen SPD und Linke einem Medienbericht zufolge AfD-Politiker Höcke seinen Beamtenstatus entziehen lassen.

Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, sind die beiden Parteien für die Einleitung eines entsprechenden Disziplinarverfahrens. Die SPD verweist in diesem Zusammenhang auf einen Fall aus Baden-Württemberg, wo das Land gegen den früheren Staatsanwalt und heutigen AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz vorging. Seitz wurde mittlerweile aus dem Landesdienst entfernt. Die Linke in Hessen unterstützt die Forderung der SPD. Der innenpolitische Sprecher Schaus sagte, beamtenrechtlich sei es schon lange möglich, gegen Höcke vorzugehen.

Kultusministerium sieht keinen Handlungsbedarf

Das hessische Kultusministerium sieht derzeit jedoch keinen Handlungsbedarf. Die Frage stelle sich erst, wenn Höcke in den Landesdienst zurückkehren wolle. Bis dahin gäbe es keine juristische Grundlage für ein entsprechendes Verfahren.



Der AfD-Politiker hatte vor seiner politischen Karriere in Hessen als Geschichtslehrer an einer Schule in Bad-Sooden-Allendorf gearbeitet und hält weiterhin seinen Beamtenstatus und damit ein Rückkehrrecht in den Staatdienst.