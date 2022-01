AfD-Politiker Beck muss wegen Verdacht des Titelmissbrauchs vor Gericht (Inga Kjer/dpa)

Dies teilte das Amtsgericht im nordrhein-westfälischen Neuss mit. Es hatte zuvor einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen gegen den 56-Jährigen erlassen, gegen den dessen Verteidiger aber Einspruch einlegte.

Beck steht im Verdacht, zu Unrecht den Professoren-Titel benutzt zu haben. Der Jurist weist den Vorwurf zurück und argumentiert, seit vielen Jahren an der Universität London als sogenannter "Reader" zu arbeiten, was dem Rang eines Professors in Deutschland entspreche.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.