Der Politikwissenschaftler Hajo Funke hält eine Überwachung der Alternative für Deutschland durch den Verfassungsschutz für nötig.

Funke sagte im Deutschlandfunk, es gebe eine bundesweite Kooperation zwischen der Partei und der rechtsextremen Identitären Bewegung sowie der "von Rassisten geleiteten Pegida-Bewegung". Entscheidend sei die Ausrichtung der Partei und die sei rechtsradikal. Funke betonte, der Verfassungsschutz müsse beobachten, wenn die Gefahr bestehe, dass sich eine Partei gegen die freiheitliche Grundordung ausrichte oder die Bereitschaft zur Gewalt anrege. Ein Teil der Behörden sehe dies bereits für gegeben. Funke verwies auf den Landesverfassungsschutz in Bremen und Niedersachsen, der mittlerweile die Landesverbände der AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" beobachtet.



Bundeskanzlerin Merkel hat sich dafür ausgesprochen, dass der Verfassungsschutz und nicht die Politik über eine mögliche Überwachung der AfD entscheidet. Merkel sagte im brandenburgischen Meseberg, ein solcher Schritt sei keine politische, sondern eine auf Tatsachen beruhende Entscheidung. Die nötigen Voraussetzungen würden regelmäßig vom Verfassungsschutz im Bund und in den Ländern überprüft. Bundesinnenminister Seehofer sieht keinen Anlass, die AfD durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen.



Die AfD hält die Debatte für unverständlich. Die AfD sei eine demokratische Partei, die für einen starken Rechtsstaat eintrete, hieß es in einer Erklärung von fünf AfD-Spitzenpolitikern.