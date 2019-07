Der AfD-Politiker Münz ist gegen eine Kandidatur des Thüringer Fraktionschefs Höcke als Bundesvorsitzender.

Die AfD brauche kein Vorstandsmitglied, das sich als Vertreter eines Parteiflügels sehe, sagte Münz im Deutschlandfunk. Mit seinen scharfen und untragbaren Äußerungen polarisiere Höcke und nehme die ganze Partei in Mithaftung. Höcke solle und müsse zur Vernunft kommen, betonte Münz.



Am Wochenende hatten mehrere führende AfD-Politiker Höcke im innerparteilichen Richtungsstreit aufgefordert, als Bundesvorsitzender zu kandidieren. Höcke hatte auf dem jährlichen Treffen des rechtsnationalen Flügels der AfD den Bundesvorstand und die Schiedsgerichte scharf angegriffen und angedeutet, selbst für den Vorstand zu kandidieren. Mehr als hundert Parteifunktionäre hatten sich daraufhin in einem Schreiben für eine geeinte und starke AfD ausgesprochen. Münz gehört zu den Unterzeichnern.